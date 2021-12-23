الحبس سنة لطالب جامعي زوّر شهادة لقاح كورونا

الوكيل الإخباري

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- أدانت محكمة جنايات عمّان/ قسم جنوب عمان، الخميس، طالب جامعي لإصداره شهادة تطعيم كاذبة بتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي زادت عن ثلاثة أشهر، عملاً بالمادة (3/266) من قانون العقوبات.وشمل الحكم أيضا طالبين جامعيين آخرين جرى إدانتهما بجرم التدخل في إصدار شهادة تطعيم كاذبة كونهما طلبا من المتهم إصدار شهادات تطعيم كاذبة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، والحكم على كل منهما بالحبس مدة ثمانية أشهر محسوبة لهما مدة التوقيف.