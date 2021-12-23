الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

الآثار العامة تطلق موسمها الثقافي ومبادرة آثارنا رمز انتمائنا

خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

7 إصابات بحادث تصادم بين حافلتين.. صورة

ثبوت إصابة 14 حالة جديدة بمتحور أوميكرون في الأردن

الشبول: 100 حالة مشتبه بإصابتها بمتحور أوميكرون

الحكومة تُعلن وصول أول شحنة فحص "بي سي آر" خاصة بمتحور أوميكرون إلى الأردن

التربية تعمم تأخير دوام الفصل الدراسي الثاني للبرامج التعليمية الأجنبية

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس نهاية الأسبوع.. وتحذّر

بالأسماء.. مدعوون لإجراء مقابلات شخصية في وزارة الصحة

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الخميس، 23-12-2021 01:49 م

الحبس سنة لطالب جامعي زوّر شهادة لقاح كورونا

140458


الوكيل الإخباري - أدانت محكمة جنايات عمّان/ قسم جنوب عمان، الخميس، طالب جامعي لإصداره شهادة تطعيم كاذبة بتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف التي زادت عن ثلاثة أشهر، عملاً بالمادة (3/266) من قانون العقوبات.اضافة اعلان


وشمل الحكم أيضا طالبين جامعيين آخرين جرى إدانتهما بجرم التدخل في إصدار شهادة تطعيم كاذبة كونهما طلبا من المتهم إصدار شهادات تطعيم كاذبة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية، والحكم على كل منهما بالحبس مدة ثمانية أشهر محسوبة لهما مدة التوقيف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image601bccf5356e4

توقيف ممرض لقبوله رشوة واستخراجه شهادات كاذبة لتلقي مطاعيم كورونا

image - 2021-12-23T133232.206

فصل 180 معاملة إزالة شيوع في إربد

اثار

الآثار العامة تطلق موسمها الثقافي ومبادرة آثارنا رمز انتمائنا

نقل

خط نقل سياحي بين المثلث الذهبي العقبة ورم والبترا

WhatsApp Image 2021-12-23 at 12.56.24 PM

استيتية: فرص كبيرة للشباب للانخراط في سوق العمل المهني

269808792_214305754224768_6021480912065512227_n

7 إصابات بحادث تصادم بين حافلتين.. صورة

أخبار متعلقة
Untitled-1-157

الإعدام شنقا لقاتل شقيقته رميا بالرصاص بدافع الشرف - تفاصيل

262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل