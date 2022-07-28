الخميس 28-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دخول الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود تقنياً

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

المركزي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

بوتين يعين نائبا جديدا لوزير الدفاع

تقرير دولي: 5 من بين كل 10 أردنيين اخفضوا إنفاقهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

المياه : ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية جنوب عمان - فيديو

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

الخميس، 28-07-2022 01:36 م

الحبس سنة ونصف لمروجة حشيش اصطناعي

19_2021-637468308166184099-618


الوكيل الإخباري -  أيدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس مروجة للمخدرات سنة ونصف وغرامة 1500 دينار، بعد أن تمكن أحد عناصر مكافحة المخدرات الإيقاع بها ليتبين أنها تبيع (الحشيش الاصطناعي) على شكل طابع بثمن 10 دنانير لكل طابع، فيما أعلنت براءة متهم آخر من تهمة التعاطي.

اضافة اعلان


وحسب قرار المحكمة، أن المتهمة من مروجي المواد المخدرة، وأن المتهمة سلمت أحد عناصر إدارة مكافحة المخدرات في منطقة عمان “طابعين” يحتويان على مادة الحشيش الصناعي المخدرة مقابل مبلغ (10) دنانير، دفعت لها من خزينة الإدارة.


بالوقت ذاته قامت المتهمة الأولى بتسليم عنصر الإدارة في منطقة السابع (عمان) 100 طابع تحتوي على المواد المخدرة مقابل عشرة دنانير للطابع الواحد وجرى إلقاء القبض على المتهمين وضبط المواد المخدرة وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.


وأدانت المحكمة المتهمة بتهمتي توزيع وترويج المواد المخدرة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة (5) وبدلالة المادة (28/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016، بالإضافة إلى تهمة تعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة (9/2) من القانون ذاته، وقضت بحبسها 3 سنوات تم تخفيضها إلى الحبس سنة ونصف بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.


ووجدت محكمة التمييز أن قرار أمن الدولة جاء مستوفياً لشروطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولا يوجد به أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه فيتعين تأييده، لذلك تم رد التمييز وتأييد القرار المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
38546_4_1652070604

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة ؟

مستحضرات-تجميل

الغذاء والدواء: ضبط كمية من مستحضرات التجميل المخالفة المصنعة منزليًا

7202228111220966141963

بيت العمال: العطلة الرسمية الصادر بها بلاغ ملزمة للقطاع الخاص

maxresdefault

بلدية جرش تخصص 200 طاولة لبيع منتجات غذائية داخل مهرجان جرش

newspic53

الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش

ypi8kcjf (1)

جامعة مؤتة تشكل فريقا جديدا للبحث العلمي

أخبار متعلقة
720222420639634365660

القبض على تاجر مخدرات في الزرقاء - صور

WhatsApp Image 2022-07-25 at 2.31.08 PM

الأردن يعرض تجربته في مكافحة تهريب المخدرات على لبنان

3fda1e5d-fd1e-42f4-b81f-32a0b9ae21cd

عرض مسرحي في الطفيلة حول آفة المخدرات

شنق-تعبيرية

الإعدام شنقا بحق شخص قتل آخر لاعتقاده أنه وشى بشقيقه في الشونة الشمالية

قصر العدل - Copy

ترفيعات قضائية إلى الدرجة العليا وتثبيت قضاة - اسماء

w

9717 قضية مخدرات مضبوطة منذ بداية العام