الحبس لأشخاص زوروا شهادات أخذ مطعوم كورونا

الوكيل الإخباري - دانت محكمة صلح جزاء الجيزة عددا من الاشخاص بجرم اعطاء مصدقة كاذبة، والتدخل في إعطاء مصدقة كاذبة خلافا لأحكام المادة 266 من قانون العقوبات.

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وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارها خلال جلسة علنية، وأشارت وقائع القضية إلى أنَّه تمَّ ضبط احد الاشخاص يقوم بإصدار شهادات تلقي مطعوم كورونا دون ان يتلقى الشخص المطعوم فعليا، وذلك مقابل مبالغ مالية.