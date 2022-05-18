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الأربعاء، 18-05-2022 12:31 م

الحبس لطبيب بعد ارتكابه خطأ طبيا أدى للوفاة

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الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي الدكتور عصمت الرَّحامنة، طبيبا بجرم الخطأ الطبي الذي أدَّى لوفاة إنسان، وقرَّرت حبسه لمدة 6 أشهر غير نافذة بالحال.

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وأصدرت المحكمة قرارها بحق المُدان وجاهيا، خلال جلسة علنية، وقرَّرت تخفيض العقوبة إلى الحبس 3 أشهر، وسيكون الحكم قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصّة بذلك.


وبين قرار الإدانة أنَّ المُدان وبحكم عمله أجرى عملية تكميم معدة لشخص يبلغ من العمر 49 عاما، إلَّا أنَّ مضاعفات نتجت عن العملية أدَّت إلى وفاته.


وأشار الى أنَّ قرار اللجنة الفنية الصَّادر عن وزارة الصِّحة بهذه الحالة والذي أرفق مع ملف الدَّعوى، بين أنَّ هناك خطأ طبيا أدَّى إلى الوفاة.

 




 

 


 

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