الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 06-04-2023 12:21 م

الحبس لـ "لص إلكتروني" سرق دعم الخبز من مواطنين

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الوكيل الإخباري- أيدت محكمة بداية السلط بصفتها الاستئنافية، قرارا لمحكمة صلح جزاء عين الباشا، بحبس لص إلكتروني 6 أشهر وغرامة 300 دينار، لثبوت سرقته أموالا من دعم الخبز من خلال محفظات بنكية تعود لمستحقي الدعم من صندوق المعونة الوطنية.

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ووفقا ليومية "الغد" أن المحكمة ادانت اللص الإلكتروني بجرم السرقة، والحصول قصداً ودون تصريح على بينات أو معلومات تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية الإلكترونية، كما أعلنت براءة شاب وفتاة من ذات التهم.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن اثنين من المشتكين تعرضت محفظتهما البنكية للسرقة من قبل لص إلكتروني قام بتحويل المبالغ الى محفظته من رقم هاتف مسجل بإسم فتاة.

وحسب نص الشكوى، فإن المشتكي الاول أفاد بأنه يمتلك محفظة إلكترونية وانه ورد الى محفظته مبلغ (134) دينارا اردنيا وهو دعم الخبز ثم ورد الى محفظته مبلغ الدعم التكميلي (341) دينارا، مشيرا الى انه توجه الى احد معارض شركة اتصالات خلوية لاستلام المبالغ، ليكتشف أنه تم تحويل اجمالي المبلغ الى محفظة أخرى مسجلة على رقم هاتف آخر مسجل باسم الفتاة لكن اللص الالكتروني كان يستخدمه في عمليات التحويل

كما تقدم الضحية الثانية بذات الشكوى حول سرقة دعم الخبز من محفظته وتبين أن عملية التحويل تمت من خلال ذات الرقم.

وبالتتبع الفني لرقم الهاتف تبين ورود اسم شاب على انه مستخدم لذلك الرقم، وعلى ضوء ذلك تم استدعاء المتهم “اللص الإلكتروني” وضبطه.

وجرى الاطلاع على هاتف المتهم وتمت مشاهدة تطبيق لشركة إتصالات و (7) حركات تحويل لرقم الهاتف الذي من خلال تمت عملية التحويل، كما تمت مشاهدة صورة هوية أحوال مدنية باسم الفتاة.

 

 

 




 

 


 

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