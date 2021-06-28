الإثنين 28-06-2021
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الحبس لمدة أسبوع لمواطن ادعى بأن زوجته ضربته بالسكين

الإثنين، 28-06-2021 02:58 م

الحبس لمدة أسبوع لمواطن ادعى بأن زوجته ضربته بالسكين

سكين


الوكيل الإخباري - بعد اعترافه بذنبه أمام المحكمة، حكمت إحدى المحاكم في العاصمة عمان بإدانة المشتكى عليه (أ) بجرم اختلاق الجرائم، وحكمت عليه بالحبس أسبوع والرسوم، كما أدانته المحكمة بجرم الافتراء، وحكمت عليه بالحبس أسبوع والرسوم، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه لتصبح العقوبة واجبة النفاذ هي الحبس أسبوع والرسوم.اضافة اعلان


وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (أ) كان قد تقدم بشكوى لدى السلطات المختصة مفادها تعرضه للضرب من قبل زوجته بواسطة سكين، ولكن وبالتوسع بالتحقيق تبين أن المشتكى عليه (أ) هو من قام بضرب نفسه بمفتاح مركبته وتبين كذب الوقائع التي ادعاها وأنها مغايرة للحقيقة، وعلى اثر ذلك نظم الضبط وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

 




 

 


 

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