الحبس 3 أشهر لشخص اختلق خبر بيع لحوم حمير للأردنيين

الوكيل الإخباري - دانت الهيئة القضائية برئاسة القاضي الدكتور عصمت الرحامنة شخصا اختلق خبرا يفيد ببيع أحد المطاعم في العاصمة عمان لحوم حمير، وقررت حبسه لمدة 3 أشهر.

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وأصدرت محكمة صلح جزاء عمان قرارها، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية، وسيكون القرار نافذا في الحال، وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.



ونشر المدان قبل نحو شهر منشورا على صفحة عامة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ادعى فيه قيام أحد المطاعم ببيع زبائنه لحوم حمير غير صالحة للاستهلاك البشري.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه وقامت بتحويله للمدعي العام الذي أسند له تهمة إذاعة أخبار كاذبة، الأمر الذي ثبت للمحكمة ارتكابه وفعل اختلاق خبر زائف تسبب بالفزع لدى المجتمع، وقررت إدانته وحبسه.