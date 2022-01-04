الحبس 6 أشهر لأبناء متوفية اعتدوا على طبيب في البشير

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة ضبط المهنة ومتابعة الشكاوى في نقابة الأطباء الأردنية الدكتور محمد بربراوي أن حكما بالسجن لمدة 6 أشهر صدر بحق أبناء متوفية راجعت طوارئ مستشفى البشير قبل أن تتوفى.

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وأضاف البربراوي لـ"الوكيل الاخباري" أن 4 أشقاء أحضروا والدتهم إلى طوارئ مستشفى البشير، وكانت بحالة وفاة وقلبها متوقف وحاول الطبيب المناوب إنعاشها.



وبين أن الطبيب نجح في إنعاش قلبها لمدة 40 دقيقة إلا أنها لم تستجب طبيا، وعاود قلبها للتوقف إلى أن فارقت الحياة.



وأوضح أنه عند إبلاغ أبناءها بوفاة والدتهم، انهالوا بالضرب على الطبيب المناوب، وعليه تم تقديم شكوى رسمية لدى الأجهزة الأمنية ونقابة الأطباء وجرت الملاحقة وتوقيف المشتكى عليهم.



وكشف أن محامي النقابة تابع السير بإجراءات الشكوى إلى أن صدر الحكم بحقهم صباح الثلاثاء بالحبس مدة 6 أشهر، مشددا على أن النقابة تتابع الشكاوي التي ترد إليها في حالات الاعتداء على الأطباء توقف تلك الشكوى في حال تم الصلح بين الطبيب والجهة المعتدية وإسقاط القضايا المرفوعة ضدهم.