الحجاج الاردنيون يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

الوكيل الاخباري - بدأ فجر اليوم السبت، تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم بالحج، في مشهد إيماني يملؤه الخشوع، داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة.

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كما سيؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، قبل النفير إلى مشعر مزدلفة مساء اليوم، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.



وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، أعلن أمس الجمعة، أن البعثة الإدارية بدأت تجهيز الحافلات استعدادا لنقل الحجاج إلى عرفات مع منتصف ليلة الجمعة على السبت لضمان وصول جميع الحجاج الأردنيين قبل الفجر الى عرفة، تجنبا للازدحام .

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