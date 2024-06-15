السبت 15-06-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال: سقوط صاروخين في منطقة ميرون

منظمة إسرائيلية: آلاف جنود الاحتياط يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة

عيد الأضحى .. 4 فئات ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة

يوم عرفة.. جبل عرفات لماذا سمي بهذا الاسم؟

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

الحجاج الاردنيون يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

برنامج الأغذية يحذر من مستويات كارثية للجوع جنوب غزة

قبيل عيد الأضحى .. أسعار الذهب في الاردن اليوم

3830 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

إصابتان إحداهما حرجة خلال اقتحام الاحتلال مخيم الجلزون ورام الله

السبت، 15-06-2024 08:49 ص

الحجاج الاردنيون يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

4202297232547554791


الوكيل الاخباري - بدأ فجر اليوم السبت، تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات، لتأدية الركن الأعظم بالحج، في مشهد إيماني يملؤه الخشوع، داعين الله أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة.

اضافة اعلان

 

كما سيؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفات، قبل النفير إلى مشعر مزدلفة مساء اليوم، لأداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا.

وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس بعثات الحج الأردنية، الدكتور محمد الخلايلة، أعلن أمس الجمعة، أن البعثة الإدارية بدأت تجهيز الحافلات استعدادا لنقل الحجاج إلى عرفات مع منتصف ليلة الجمعة على السبت لضمان وصول جميع الحجاج الأردنيين قبل الفجر الى عرفة، تجنبا للازدحام .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
620245134247285088887

بيان صادر عن شركة الكهرباء الوطنية

620245134247285088887

3830 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس

الملك٢

الملك يعود إلى أرض الوطن

الحج

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

6202411122034217245707

بلدية بني عبيد تنفذ حملة على حظائر الأضاحي

1718387631679

أوقاف الرصيفة تحدد مواقع صلاة العيد

أخبار متعلقة
الحج

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

٩٩٩

تفويج الحجاج الأردنيين إلى عرفات الليلة بعد الساعة 12

4 (1)

صور - انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين الى الديار المقدسة

1717063870278

الأوقاف تنهي استعداداتها للحج وبدء التفويج الأحد

375942_60_1658929167

قرار بفتح باب ترخيص مكاتب استقدام للعاملين في المنازل بالمملكة

5202420153948743359593

الهاشمية تعلن عن تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق ببرامج الاختصاص في الطب