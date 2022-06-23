الحدرب يلتقي رؤساء قاعات الثانوية العامة في تربية لواء القويسمة

الوكيل الاخباري - أكد مدير التربية والتعليم للواء القويسمة، رسمي الحدرب، اليوم الخميس، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لامتحان الثانوية العامة، والذي سيبدأ صباح يوم 30 حزيران.



وأضاف الحدرب، خلال لقائه رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة لعام 2022 في مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنات، أن "رئيس القاعة هو مدير الامتحان في قاعته والمتصرف بشؤونها، وأن عمله بالتعاون مع زملائه واجب وطني كبير".

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