الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن يحقق مع شاب حاول الانتحار في اربد

إغلاق جزء من طريق عمان - الزرقاء

مجلس محافظة إربد يرفض إجراء مناقلات لعدد من المشاريع

ملكاوي: اللغة العربية لها رسالة هي البيان

وزير الزراعة: سنتحقق من شهادات منشأ محلية لزراعة القمح والشعير

العجارمة رئيساً لنقابة الكهرباء والحباشنة نائباً للرئيس

وزير البيئة يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

الملك يعود إلى أرض الوطن

الحدرب يلتقي رؤساء قاعات الثانوية العامة في تربية لواء القويسمة

السياحة: أعداد الزوار وأرقام الدخل السياحي حتى نهاية أيار تفوق التوقعات

الخميس، 23-06-2022 07:25 م

الحدرب يلتقي رؤساء قاعات الثانوية العامة في تربية لواء القويسمة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد مدير التربية والتعليم للواء القويسمة، رسمي الحدرب، اليوم الخميس، أن المديرية أنهت جميع الاستعدادات الإدارية والفنية اللازمة لامتحان الثانوية العامة، والذي سيبدأ صباح يوم 30 حزيران.

وأضاف الحدرب، خلال لقائه رؤساء قاعات امتحان الثانوية العامة لعام 2022 في مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنات، أن "رئيس القاعة هو مدير الامتحان في قاعته والمتصرف بشؤونها، وأن عمله بالتعاون مع زملائه واجب وطني كبير".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8

إغلاق جزء من طريق عمان - الزرقاء

5202217163850114677583

مجلس محافظة إربد يرفض إجراء مناقلات لعدد من المشاريع

5202217161328819454664

ملكاوي: اللغة العربية لها رسالة هي البيان

وزارة الزراعة

وزير الزراعة: سنتحقق من شهادات منشأ محلية لزراعة القمح والشعير

6202219113130271709596

العجارمة رئيساً لنقابة الكهرباء والحباشنة نائباً للرئيس

1

وزير البيئة يلتقي السفير الياباني لدى المملكة

أخبار متعلقة
520223016233355291891

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

1

التربية ترعى احتفالا بيوم اللغة العربية

520229144936665606562

لجنة فنية من التربية تطلع على احتياجات مدارس قميم

w

عجلون: انطلاق حملة رفع الوعي بأهمية التعليم الدامج

وزارة التربية والتعليم

معرض للإرشاد والتوجيه المهني في تربية الأغوار الشمالية

w

العجارمة : المعلم الأردني ساهم في بناء الأنظمة التعليمية في البلدان العربية