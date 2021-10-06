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الأربعاء، 06-10-2021 04:44 م

الحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين

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الوكيل الاخباري– أعلنت وزارة التربية والتعليم الأربعاء، عن الحدود الدُّنيا الجديدة لمعدَّلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين 2021؛ وذلك للدفعة الثانية.

وبينت الوزارة أن الدفعة الثانية من الحدود الدنيا لمعدلات القبول ضمن مكرمة المعلمين 2021، في محافظة إربد 87.00، والبلقاء 83.90، والزرقاء 87.65، والطفيلة 85.30، والعاصمة 87.10، والعقبة 86.90، والكرك 84.50، والمفرق 81.60، وجرش 84.00، وعجلون 84.15، ومأدبا 85.05، ومعان 82.65، وخارج الأردن 95.80.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن 3 فئات للطلبة المشمولين بمكرمة أبناء المعلمين لهذا العام ممن حصلوا على قبول جامعي تنافسي.

وقالت الاحد الماضي، إن الفئة الأولى تشمل "الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها لعام 2021 لأول مرة ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

وتشمل الفئة الثانية، الطلبة الذين استكملوا متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية لأول مرة في الدورة التكميلية 2020 وحاصلين على الثانوية العامة لعام 2021 ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

كما تشمل الفئة الثالثة، الطلبة الذين حققوا سابقاً متطلبات النجاح للالتحاق بالجامعات الرسمية وتقدموا لامتحان الثانوية العامة لعام 2021 لغايات رفع المعدل ممن معدلاتهم تماثل أو أعلى من الحدود الدنيا لمحافظاتهم.

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