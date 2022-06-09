الحرة والتنموية: إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي مسؤولية عابرة للحكومات

الوكيل الإخباري - أكدت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، أهمية إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، معتبرة إياها إنجازا وطنيا ومسؤولية مشتركة في كافة القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، وأداة فاعلة للنهوض بالأداء الاقتصادي الوطني.

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وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات في بيان اليوم الخميس، إن هذه الرؤية التي أعلن خلالها عن مخرجات الاجتماعات المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، وشارك بها حوالي 500 خبير بقطاعات متعددة، وضعت حجر الأساس لمرحلة مليئة بالعمل والسعي لتحقيق الأفضل لبناء منظومة اقتصادية متطورة بأسس واضحة ومتينة، وتحمل حلولا عملية للكثير من المشاكل الاقتصادية وفي مقدمتها الفقر والبطالة.



واضاف، ان المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية ستكون داعما و رافدا قويا لضمان تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي و دعمها بكافة السبل الممكنة، سيما بمحور الاستثمار الذي يضم 15 مبادرة، مؤكدا أن المجموعة تبذل جهودا لافتة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي وتحسين بيئة الأعمال والسعي للوصول إلى أفضل الممارسات الاستثمارية عالميا.



يشار إلى أن من شأن مبادرة المجموعة و بالتعاون مع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص لبناء شراكات وطنية، توفير فرص العمل للشباب الأردني، ايجاد حواضن أعمال جاذبة ومحفزة للمشاريع الريادية والناشئة في مختلف الأنشطة وتقديم التمويل المناسب من خلال الصندوق.



وأشار الهميسات الى أن المملكة حققت تطورا اقتصاديا مميزا وزخما كبيرا في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لجلالة الملك عبدالله الثاني من خلال التركيز على برامج الإصلاح الاقتصادي ووضع الأسس الحديثة لاقتصاد متين مبني على تعزيز الشراكة بين مختلف مكونات الاقتصاد الوطني.

