الحرس الملكي الخاص يفوز بمسابقة أفضل رامي ضمن مسابقة المحارب

الوكيل الاخباري - فاز الفريق الثاني من لواء الحرس الملكي الخاص اليوم الأحد، بمسابقة أفضل رامي في الفعالية الفردية ضمن مسابقة المحارب الدولية السنوية الثانية عشرة التي تقام في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC.



وفاز الفريق بالمرکر الأول على جميع الفرق المشاركة والبالغ عددها (40) فريقا، يمثلون 25 دولة شقيقة وصديقة، وتنافس على هذا اللقب في المرحلة النهائية مع فريق قوات الدرك (المهام الخاصة).

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