الحركة الشرائية طبيعية على المخابز رغم المنخفض- فيديو

الوكيل الإخباري - خاص - قال نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي إن الحركة الشرائية في المخابز منذ يوم أمس الأربعاء حتى ظهر اليوم الخميس طبيعية ، حيث لا يوجد تهافت من قبل المواطنين.



وأكد الحموي لـ " الوكيل الإخباري" أنه بالرغم من التزامن بين المنخفض الجوي وحظر يوم غدٍ الجمعة إلا أن الحركة طبيعية ولا يوجد تهافت .



وعوّل الحموي على المواطنين الوعي اللازم ، لشراء احتياجاتهم من مادة الخبز، تحسّبا من تلفه والالتزام بالإجراءات الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



وبيّن أنه مع ساعات المساء تزداد الحركة الشرائية، موضحاً أن الموظفين ورجال الأمن ينظمون الحركة داخل المخابز، عملا بأوامر الدفاع.



وكانت المملكة، تأثّرت اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء باردة جداً وغائمة.

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