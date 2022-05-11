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الأربعاء، 11-05-2022 11:36 ص

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

شيرين (1)


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

 خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين .

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وتصدر وسم #شيرين_ابو_عاقله عبر منصة تويتر بعد تداوله بين عدد كبير من النشطاء منوهين أن أبو عاقلة كانت صوت الحق منذ بداية تغطيتها للأحداث الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي .


وأضاف النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن يوم استشهاد أبو عاقلة يعتبر يوم حزين ولا ينسى في تاريخ الصحافة العربية .


وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتوافد آلاف الفلسطينيين الى وسط  جنين، حاملين نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة، تمهيدا لنقله إلى القدس.


واتهمت قناة الجزيرة الاحتلال الإسرائيلي بقتل مراسلتها ابو عاقلة بشكل متعمد.
يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة في الأراضي المحتلة. حيث التحقت بالقناة عام 1997 بعد عام من انطلاق بث القناة.

وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبو عاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.

وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.

 

 


 




 

 


 

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