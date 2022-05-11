الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية شيرين أبو عاقلة صباح الأربعاء خلال تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين .

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وتصدر وسم #شيرين_ابو_عاقله عبر منصة تويتر بعد تداوله بين عدد كبير من النشطاء منوهين أن أبو عاقلة كانت صوت الحق منذ بداية تغطيتها للأحداث الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي .



وأضاف النشطاء بحسب رصد "الوكيل الإخباري" أن يوم استشهاد أبو عاقلة يعتبر يوم حزين ولا ينسى في تاريخ الصحافة العربية .



وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت بتوافد آلاف الفلسطينيين الى وسط جنين، حاملين نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة، تمهيدا لنقله إلى القدس.



واتهمت قناة الجزيرة الاحتلال الإسرائيلي بقتل مراسلتها ابو عاقلة بشكل متعمد.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من الرعيل الأول من المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة في الأراضي المحتلة. حيث التحقت بالقناة عام 1997 بعد عام من انطلاق بث القناة.



وقبل الالتحاق بالجزيرة عملت أبو عاقلة في إذاعة فلسطين وقناة عمان الفضائية.



وطيلة ربع قرن كانت أبو عاقلة في قلب الخطر لتغطية حروب وهجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.



وولدت شيرين أبو عاقلة عام 1971 في مدينة القدس المحتلة. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في الأردن.



إنه يوم حزين لا ينسى في تاريخ الصحافة العربية ولكنه يوم خالد كذلك في الفخر بالزملاء والزميلات الذين يقفون على خط النار من أجل الحقيقة .

لروحك المجد والسلام #شهيدة_الصحافة_شيرين_ابو_عاقلة pic.twitter.com/T5dn5vLoQg التغطية ستبقى مستمرة باذن الله يا شيرين ابو عاقلة ✌️إنه يوم حزين لا ينسى في تاريخ الصحافة العربية ولكنه يوم خالد كذلك في الفخر بالزملاء والزميلات الذين يقفون على خط النار من أجل الحقيقة .لروحك المجد والسلام #شيرين_ابو_عاقلة May 11, 2022

pic.twitter.com/2gSkqLOsmQ صورة شيرين ابو عاقلة وهي ممددة على الأرض عقب اغتيالها الجبان، يظهر أنها كانت ترتدي واقيا على رأسها، وصدرية واقية كذلك، مما يبين أن أن عملية الاغتيال كانت عن سبق إصرار ، وبيد قذرة لقناص محترف صوب بدقة للجهة المكشوفة من العنق. #شيرين_ابو_عاقلة May 11, 2022

لن ننسى شجاعتك في نقل الحقيقة، ولن ننسى إيمانك الكبير بقضية شعبك، لن تنساكِ القدس، لن ينساكِ وطنٌ أحببتيه. #شيرين_أبو_عاقلة May 11, 2022



الكلمة الحرة لا تموتpic.twitter.com/6U6Kq0D8uB 25 عاماً تنقل للعالم مأساة الشعب الفلسطيني واليوم هي الخبر 😢💔الكلمة الحرة لا تموت #شيرين_ابو_عاقله May 11, 2022