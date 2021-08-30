الحزن يخيم على الزرقاء بعد وفاة 3 أطفال بحوادث مفجعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بوفاة 3 أطفال من محافظة الزرقاء ، بحوادث منفصلة خلال الأيام القليلة الماضية .

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وفاة بصعقة كهربائية

فقد توفيت طفلة الاثنين إثر اصابتها بصعقة كهربائية في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء ( أنقر هنا )



وقال مصدر طبي ان طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات اسعفت الى المستشفى، الاحد ، اثر اصابتها بصعقة كهربائية .

وفاة رضيعة في مركبة والدتها

كما أكد تقرير الطب الشرعي ان الطفلة الرضيعة التي توفيت أمس في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء بعد ان نسيتها والدتها في السيارة ، قد توفيت بسبب استنشاقها الحليب ( أنقر هنا ) .

الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك .

ضرب طفلة بوحشية

كما غادرت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات الحياة بصفعات قوية تلقتها من قبل أحد أقرباء العائلة في محافظة الزرقاء الخميس الماضي ( أنقر هنا )

وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت الأردنيين خلال الساعات الماضية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن الشاب العشريني كان يتواجد في منزل ذوي الطفلة ، وكانت والدة الطفلة خارج المنزل تقوم بشراء مستلزمات المنزل في ظل غياب والد الطفلة أيضا.

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