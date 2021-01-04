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الإثنين، 04-01-2021 11:28 ص

وزارة التربية تنعى الطالبة

الحزن يخيم على بلدة ملكا بإربد لوفاة طالبة مدرسة

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تعبيرية


الوكيل الإخباري - نعى وزيرُ التربية والتعليم ، الدكتور تيسير النعيمي، والأسرةُ التَّربويَّة، الإثنين ، الطالبة (شفاء فوزي ثويران) من مدرسة ملكا الثانوية الشاملة للبنات، لواء بني كنانة ، في محافظة إربد .

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وجاء ذلك خلال تغريدة وزارة التربية عبر "تويتر" ، حيث جاء فيها : 

 

ينعى وزيرُ التربية والتعليم والأسرةُ التَّربويَّة، الطالبة (شفاء فوزي ثويران) من مدرسة ملكا الثانوية الشاملة للبنات، لواء بني كنانة. أسكنَ اللهُ روحَ الفقيدة الجنَّة، وألْهَمَ ذويها الصَّبْر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

وقد خيّــم الحزن بلدة ملكا ، على وقع الصدمة بوفاة الطالبة ، حيث توشّحت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد ، والدعاء لذويها بالصبر والسلوان ، والرحمة للطالبة .

 

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