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الإثنين، 30-05-2022 11:03 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة شابة حزنا على أخيها

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الوكيل الاخباري-خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد اثر وفاة الشابة وعد عبيدات في محافظة إربد.

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وتوفيت وعد شقيقة طبيب الأسنان خالد عبيدات الذي توفي العام الماضي حزناً على ابنته بعد أن خضعت لعملية استئصال لعينها بسبب مرض السرطان.


ووفق مقربون كانت الشابة وعد ترتدي ملابس أخيها الطبيب المتوفي أشتياقا له وأصيبت بنوبة قلبية توفيت على إثرها.


وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.


وكان طبيب الأسنان خالد عبيدات، توفي العام الماضي صبيحة يوم إجراء طفلته لعملية استئصال العين، بعد إصابتها بورم سرطاني استدعى إجراء العملية.


وتداول الناشطون آخر منشور للطبيب الشاب، حيث أعلن فيه عن تشخيص طفلته البالغة من العمر عامين، بورم في العين.، حيث نشر على الفيسبوك قائلاً: "‏لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا الله عملية سلمى لإزالة العين أرجو منكم الدعاء لها وأن يلهمنا الصبر.. الحمدلله رب العالمين فإنه بسم الله ومن الله والى الله..".

 

 

 




 

 


 

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