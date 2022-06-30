الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد استشهاد الرقيب الخرابشة

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اثر استشهاد الرقيب عدي محمد الخرابشة أحد مرتبات الدفاع المدني أثناء القيام بواجبه في عملية إنقاذ.



وحسب بيان امني أن الرقيب الخرابشة ، استشهد أثناء القيام بواجبه في عملية انقاذ شخصين سقطا داخل حفرة يزيد عمقها عن 30 مترا، أمس داخل منزل في العاصمة عمان.

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ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشاب المتوفي بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة خلال حياته، حيث أن الشهيد الخرابشة متزوج ولديه طفلين (محمد وغزل).



وتفاعل الرواد مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.