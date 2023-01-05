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الخميس، 05-01-2023 10:01 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد فاجعة الشبان الثلاثة في الزرقاء

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الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

 

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة ثلاثة شبان بحادث سير أمس في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

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ووفق مقربين لـ "الوكيل الاخباري" إن الشبان جهاد أبو زيد، أحمد الجرمان و حمزة الحساسنة وافتهم المنية اثر حادث تدهور مركبة كانوا يستقلوها في منطقة الهاشمية نتيجة احتراق المركبة فور تدهورها.


وقالوا أن الشبان أصدقاء منذ نعومة أظافرهم حتى شاء القدر أن تكون نهايتهم واحدة، فضلا عن أنهم يقطنون في نفس المنطقة.


وبينوا أن الشبان الثلاثة بعمر العشرينيات، حيث أن الموت سرق العمر منهم قبل تكوين اي منهم أسرة.


وتداول رواد مواقع التواصل صور الشبان، مستذكرين سيرتهم الطيبة خلال حياتهم.


وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.

 

 

 




 

 


 

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