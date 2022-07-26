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الثلاثاء، 26-07-2022 01:01 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة آلاء نارت

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل بعد وفاة الشابة الاء نارت جراء حادث سير مؤسف قبيل (5) أيام في العاصمة عمان.اضافة اعلان


وفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء إنه سيشيع جثمان الفقيدة اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر من مسجد وادي السير الشركس الكبير (البجادوغ) إلى مقبرة الدبة - أبو السوس.


وتقبل التعازي للرجال في المقبرة فقط وللنساء من بعد العصر ولمدة 3 أيام من يوم الدفن في ديوان عشيرة هاكوز - وادي السير - مقابل مسجد الشركس وادي السير الكبير البجادوغ - شارع يوسف بزادوغ. 


وعبر رواد مواقع التواصل عن حزنهم بوفاة الشابة الرياضية الاء نارت، حيث أنه عرف عنها أنها صاحبة خلق حسن وسيرة طيبة.


وعم الحزن بعد نبأ رحيلها فيما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيدة راجيين لها الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

 




 

 


 

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