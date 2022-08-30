الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أسيد في جرش

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أسيد محمد المحاسيس في محافظة جرش.ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب 23 عاما توفي اثر حادث دهس في محافظة الكرك.وأضافوا أن الشاب درس الهندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتخرج منها بتقدير امتياز، وما أن بدأ بوظيفته التي كان يحلم بها طوال حياته الا ان حتمية الموت طوقته.وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .