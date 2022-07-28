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الخميس، 28-07-2022 10:14 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشيخة سلوى الحويان

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، اثر وفاة الشيخة سلوى الحويان.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الحويان تعمل على حل القضايا للشؤون العشائرية في الديوان الملكي الأردني.

وعم الحزن بعد نبأ رحيلها فيما نعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيدة راجيين لها الرحمة والمغفرة ولذويها الصبر والسلوان.

وسيشيع جثمانها بعد صلاة عصر اليوم من مسجد سحاب الكبير الى المقبرة الاسلامية في سحاب.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الحويان بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرتها الطيبة خلال حياتها.

 




 

 


 

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