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الخميس، 16-06-2022 12:19 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل يعرب الصرايرة

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الوكيل الاخباري- خيم الحزن، اليوم الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بوفاة الطفل يعرب الصرايرة "8 سنوات" في محافظة الكرك.

وقال جد الطفل راجي الصرايرة لـ "الوكيل الاخباري" إن سبب وفاة يعرب هو اصابته بمرض ضمور في الأعصاب والدماغ.

وبين أن الطفل يعاني من المرض منذ بلوغه الـ 4 سنوات.

وترحم النشطاء على الطفل يعرب الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك، سائلين للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يحتسبه الله طيرا من طيور الجنة .

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