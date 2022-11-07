الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شابين في عمان

الوكيل الإخباري - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشابين الصديقين حمزة ذيب و محمود العصيري إثر حادث سير مؤسف أمس الأحد.

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وفي التفاصيل قال أحد أصدقائهم لـ "الوكيل الإخباري" أن الشابين صديقان مقربان و يسكنان في نفس الحي منوهاً أنهما كانا برفقة بعضهم البعض قبل انقلاب المركبة.



وأشار أن الشابان لم يبلغ عمرهم الـ 22 عاماً .



وسيشيع جثمانهما اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد العباس الهاشمي الشمالي وسيكون الدفن في مقبرة سحاب.



وكان الأمن أكد على وقوع حادث تدهور مركبة في منطقة الهاشمي بالعاصمة عمان ونتج عنه وفاة شابين وإصابة ثالث.

