الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب في عمان

الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين اثر وفاة الشاب معاذ بكر النوباني عن عمر يناهز 22 عاما في العاصمة عمان.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب توفي اثر اصابته بأمراض في الرئة حيث أنه يعاني منها منذ صغره، فقد كان جهاز التنفس رفيق له أينما حل.



وفجعت عائلته بوفاة أخيه منذ 2016 في نفس العمر الذي توفي به الشاب، الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة ودعوا الله ان يُلبسه ثوب الرحمة والغفران .

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