الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شقيقين في إربد وتفاصيل مؤثرة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة شابين بمحافظة إربد إثر تعرضهم للطعن واصابة والدهما.

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وتداول رواد مواقع التواصل صور الشابان الذين توفاهم الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.





وقال سامر شقيق المتوفين اثر حادثة الطعن خلال فيديو بثه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ما يتم نشره حول وجود خلافات سابقة بين شقيقيه والقاتل او أن الجريمة وقعت بخلاف على أموال او مخدرات وما الى ذلك، غير صحيح بالمطلق، "بشهادة الناس والأصدقاء بأننا عائلة محترمة وليس لدينا مشاكل"، مطالبا الجميع بتوخي الدقة خلال نشر او تناقل اي معلومة قد يكون فيها تجني ومغالطة كبيرة.



وأوضح سامر تفاصيل الحادثة، حيث جاء أخيه تامر "35 سنة" وزوجته وإبنته "4 سنوات"، من عمان لزيارة اهله في اربد ولقضاء بعض الأعمال مع أخيه الأكبر رامي، وبعد وصوله بنصف ساعة كان ابو رامي "والدهم 64 سنة" يحضر القهوة وينزل بها من الدرج لتقديمها لأبنائه وخلال ذلك تعرض القاتل اليه وقام بضربه وطعنه ببطنه ويده، حيث قام بالصراخ والإستغاثة بتامر الذي ركض خلف القاتل ليتعرض هو الآخر الى طعنة قاتلة أصابته في قلبه مباشرة، وخلال ذلك جاء أخوه الأكبر رامي الذي تعرض هو الآخر للطعن ودخل المنزل مدرج بدمائه وإستلقى على "الكنباية"، مؤكدا أن جميع سكان المنطقة شاهدوا ما حصل وقاموا بصوير الحادثة من شبابيك منازلهم دون تدخل أو محاولة منع القاتل من الاستمرار بإعتدائه.

وطالب سامر بإعدام الجاني تحقيقا للقصاص العادل، قائلا "لا شيء يعوض عن فقدناهم

وكانت قد أعلنت مديرية الأمن العام عن القاء القبض على الجاني وضبط الاداة الحادة المستخدمة في الجريمة فيما تم نقل كافة الاصابات للمستشفى والتي نتج عنها وفاة الابناء الاثنين فيما لا زال والدهما قيد العلاج.