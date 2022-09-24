الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالبتين مدرسة في السلط

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اثر وفاة الطالبتين آية ومجد غنام أحمد العلوان في السلط.

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ووفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الطالبة آية من الصف السادس في مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة ومجد غنام أحمد العلوان من الصف الرابع في مدرسة البيرة الأساسية المختلطة.



وقالوا إن الطفلتين توفيتا اثر حادث سير مؤسف أدى لانقلاب المركبة وما لبثن أن فارقن الحياة.



وأشاروا أن الطالبتين كانتا برفقة والدتهما أثناء ذهابهن للتسوق صباح الجمعة.



وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة مع وفاة الطالبتين بكل حزن وألم، ودعوا الله أن يتغمدهن بواسع رحمته.

وكان وزير التربية والتعليم وجيه عويس قد نعى الطالبتين من مديرية التربية والتعليم لمنطقة السلط، آية غنام أحمد العلوان من الصف السادس في مدرسة الكرامة الثانوية المختلطة ومجد غنام أحمد العلوان من الصف الرابع في مدرسة البيرة الأساسية المختلطة.