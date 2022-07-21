الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب توجيهي في إربد

الوكيل الإخباري-

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خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة طالب الثانوية العامة (توجيهي) "أمير فالح السعود"، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة.وفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن أمير يستعد لتقديم باقي امتحانات التوجيهي.وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.و نعت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم د.نجوى قبيلات، الطالب السعود عبر صفحتها على "فيسبوك"، وكتبت : "خبر موجع رحيلك يا بُني .. أُغلقت كتبك ودفاترك مبكّرًا ..نسأل الله لك الرحمة والمغفرة، وأن تذوق طعم النجاح والفلاح الذي سهرت من أجله في الجنة بإذن الله. ونسأل العلي القدير لأهلك وذويك الصبر والسلوان .. مصابنا واحد .ابننا " أمير فالح السعود" طالب في مدرسة اربد الثانوية للبنين، في ذمة الله إثر نوبة قلبية مفاجئة . إلى رحمة الله وغفرانه يا أمير".ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتوفي بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة.