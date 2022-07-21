الجمعة 22-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

السيولة المحلية ترتفع %3 في خمسة أشهر

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

مسلحون يطلقون النار على نائب رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

روسيا : توسيع قائمة الدول غير الصديقة

الخميس، 21-07-2022 12:42 م

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة طالب توجيهي في إربد

92a32f77-e440-4f55-8ede-60e5a95fdcd7


الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة طالب الثانوية العامة (توجيهي) "أمير فالح السعود"، نتيجة نوبة قلبية مفاجئة. اضافة اعلان


وفق مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن أمير يستعد لتقديم باقي امتحانات التوجيهي.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

و نعت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم د.نجوى قبيلات، الطالب السعود عبر صفحتها على "فيسبوك"، وكتبت : "خبر موجع رحيلك يا بُني .. أُغلقت كتبك ودفاترك مبكّرًا ..

نسأل الله لك الرحمة والمغفرة، وأن تذوق طعم النجاح والفلاح الذي سهرت من أجله في الجنة بإذن الله. ونسأل العلي القدير لأهلك وذويك الصبر والسلوان .. مصابنا واحد .

ابننا " أمير فالح السعود" طالب في مدرسة اربد الثانوية للبنين، في ذمة الله إثر نوبة قلبية مفاجئة . إلى رحمة الله وغفرانه يا أمير".

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتوفي بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط

ذ

وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر

720221417258159386035

وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور

7202222181057542582400

إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن

720221923817323132765

ندوة ثقافية حول علم الأنساب في الرصيفة

7202221205618676327605

الدوريات الخارجية : ضبط مركبة تسير بسرعة 193 كلم

أخبار متعلقة
7202220123511565351758

التربية تنفي تسريب امتحان الكيمياء

M63A8882

أكثر من 100 ألف طالب وطالبة يتقدمون اليوم لامتحان التوجيهي

توجيهي 4

تباين آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي اليوم

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية توضح حول إمتحان اللغة الانجليزية لطلبة التوجيهي

توجيهي-copy

طلبة التوجيهي الأدبي يبدون ارتياحهم حول امتحان العلوم الاسلامية

1202222192829943956046

التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي