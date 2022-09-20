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الثلاثاء، 20-09-2022 08:38 م

الحسين التقنية تفتتح مكتبتها بالشراكة مع مؤسسة عبد الحميد شومان

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الوكيل الاخباري - جرى في جامعة الحسين التقنية، وهي إحدى مبادرات مؤسّسة ولي العهد، اليوم الثلاثاء، افتتاح مكتبة لتكون مرفقا عاما للطلبة والموظفين، وروّاد مجمّع الحسين للأعمال والمنطقة المحيطة، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان.

ووقع رئيس الجامعة الدكتور اسماعيل الحنطي، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسيّة؛ اتفاقية لتجهيز وتشغيل المكتبة التي سيجري تزويدها بمجموعة من الكتب والأنظمة والأجهزة، وإتاحة خدمات مؤسسة عبدالحميد شومان المكتبية، وتنفيذ الأنشطة المختلفة فيها، ورفدها بنظام إدارة المكتبات (KOHA) المستخدم في جميع فروع مكتبة عبد الحميد شومان.

كما توفر المؤسسة، بموجب الاتفاقية، إمكانية إستخدام قواعد البيانات من خارج مقر المكتبة لجميع المشتركين في جامعة الحسين التقنيّة، وتوفير حسابات فعّالة لرواد المكتبة على جميع مصادر مكتبة عبد الحميد شومان الرقميّة، بالإضافة الى تسهيل الحصول على بطاقات الاشتراك في المكتبة الرقمية من خلال مكتبة عبد الحميد شومان العامّة، بالإضافة الى تزويدها بمجموعة من الكتب العلمية والثقافية.

وأشار الحنطي إلى أهمية دور جامعة الحسين التقنية في اعداد وتخريج طلبة متعلمين وفاعلين في المجتمع، وقادرين على التكيّف مع تغيّرات سوق العمل السريعة ومواكبة التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

ولفت إلى دور المكتبة الجديدة في إثراء العمليّة التعليمية التعلّميّة في الجامعة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان لتحقيق رؤية الجامعة بإقامة مكتبة عامّة داخل مباني الجامعة.

وبينت قسيسيّة، من جهتها، أهمية هذه الخطوة في افتتاح أول مكتبة للمؤسسة داخل صرح تعليمي كجامعة الحسين التقنية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي المؤسسة لنشر المكتبات في مختلف أنحاء المملكة والوصول إلى القارئ بكل يسر.

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وقالت إن مؤسّسة عبدالحميد شومان ستعمل على تزويد المكتبة الجديدة في جامعة الحسين التقنية بالمصادر الثقافيّة التي تناسب جميع الفئات.

 



 

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