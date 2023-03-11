الحسين التقنيّة تنظم يومها الوظيفي التاسع لطلبة تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري - نظم مكتب التطوّر الوظيفي والتواصل المجتمعي في جامعة الحسين التقنية اليوم السبت، يومه الوظيفي التاسع لطلبة برنامج تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بمشاركة 100 شركة محليّة وعالميّة من القطاعات المختلفة كالأعمال، والبنوك، وقطاعات التسويق والوسائط الرقمية.



ويهدف اليوم الوظيفي إلى توفير فرص عمل وتشغيل لجميع الطلبة والبالغ عددهم 500 خريج بعد 6 أشهر من التخرج كحد أقصى.



واكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، في جلسة نقاشية حضرها ضمن فعاليات اليوم، حاجة جميع القطاعات اليوم لمتخصّصين في مجال التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مبينا أن الوزارة تعمل باستمرار على دراسة طلب السوق لهذه الاختصاص، وتشجّع جميع اصحاب العمل على خلق وتعزيز هذه المهارات لدى الشباب الأردني ككل.

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