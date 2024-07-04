الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع مركز الملك سلمان للإغاثة

الوكيل الإخباري - وقّعت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، اتفاقية مع المستشار بالديوان الملكي السعودي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، لتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان من غزة في مركز الحسين للسرطان.

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وقالت الأميرة غيداء طلال: "نعتزّ بشراكتنا الاستراتيجية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ونقدّر الجهود الإنسانيّة التي يبذلونها من أجل دعم مرضى السرطان على مدى السنوات".



وأشاد الدكتور الربيعة بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومؤسسة الحسين للسرطان، مبينا أن المملكة تسعى جاهدة من خلال المركز لتقديم العون الإنساني لجميع المرضى والمصابين في العالم وعلاجهم إلى أن يمن الله تعالى عليهم بالشفاء التام.



ونوه بالفرق الطبية التطوعية التابعة للمركز التي تجوب أنحاء العالم لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والجراحية لتخفيف معاناة المحتاجين، ودعم المركز للمستشفيات والمرافق الصحية بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الصحية، وتقديمه الخبرات والمساعدات الحيوية لمكافحة الأمراض وانتشار الأوبئة والحد من خطورتها على صحة الإنسان.



وحضر التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، ووفد من مركز الملك سلمان.



وبدأت الشراكة بين المؤسسة والمركز منذ عام 2018 وبفضل الدعم المقدّم من المركز، تمّت تغطية تكاليف علاج 195مريض سرطان من اللاجئين السوريين والمرضى اليمنيين.