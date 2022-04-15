الحسين للسرطان: 80 مريضاً ينتظرون زكاة الأموال للسير بإجراءات العلاج

الوكيل الإخباري - أكدت مؤسسة الحسين للسرطان، أن هناك 80 مريضاً ينتظرون على قوائم السير في إجراءات العلاج من المرض في مركز الحسين للسرطان.

اضافة اعلان



ودعت المؤسسة من خلال فيديو تم نشره اليوم الجمعة، من قبل العديد من المؤثرين على التواصل الاجتماعي وصفحات العديد من الجهات الإعلامية والشركات المتعددة، إلى تقديم العون والمساعدة لهؤلاء المرضى من خلال الزكاة للسير في إجراءات علاجهم.



وكانت مؤسسة الحسين للسرطان، تلقت فتوى رسمية من مجلس الإفتاء الأردني، تؤهل المؤسسة بتلقي زكاة الأموال لعلاج مرضى السرطان غير المقتدرين.