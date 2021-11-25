الحسين يطلق خطة استراتيجية لتنشيط السياحة بالعقبة

الوكيل الاخباري - التقى الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مدينة العقبة اليوم الخميس، عدداً من وجهاء المدينة.



وأكد ولي العهد في مستهل اللقاء، أن تطوير مدينة العقبة على رأس أولويات جلالة الملك.



وتطرق الحسين خلال حديثه، إلى خطة استراتيجية العقبة، التي تهدف إلى تنشيط السياحة، وتشجيع الصناعات الخفيفة، وتحسين الخدمات اللوجستية، وتطوير مهارات أبناء المجتمع المحلي، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطة والرؤية الجديدة للعقبة والتي ستنعكس على أهلها خلال السنوات المقبلة.



وأكد أهمية احترام سيادة القانون، واستقطاب الكفاءات للعمل في مؤسسات الدولة، والتشاركية بين مختلف الجهات، لضمان مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

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