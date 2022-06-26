الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

الامن العام يحقق بشكوى تعرض طالبة مدرسة للاعتداء والتربيط بعمان

توضيح من البنك المركزي حول فوائد القروض

الامن العام : ضبط سائق تكسي غير مرخص في عمان

قطعان الخنازير تؤرق سكان لواء بني كنانة

يوم حقلي في الرمثا حول زراعة الخضار المتحملة للجفاف

الطاقة : 469 ألف فاتورة كهربائية انخفضت قيمتها بعد الدعم

الحصن الجامعية تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

إطلاق مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في المفرق وإربد

الحكومة تكشف عدد اصابات كورونا خلال أسبوع

الأحد، 26-06-2022 06:30 م

الحصن الجامعية تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

8202124152539851269093


الوكيل الاخباري - بحث عميد كلية الحصن الجامعية الدكتور كامل الزبون والملحق الثقافي الماليزي الدكتور رضوان عبد الرشيد، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجالات الأبحاث العلمية واستقطاب الطلبة .

وعرض الزبون، خلال اللقاء، لنشأة كلية الحصن التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وما شهدته برامجها وتخصصاتها التعليمية من تطورات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا والمشاريع البحثية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : قاتل الطالبة الجامعية يطلق النار على نفسه

6202225225613977938441

الامن العام يحقق بشكوى تعرض طالبة مدرسة للاعتداء والتربيط بعمان

6202223132440735761122

توضيح من البنك المركزي حول فوائد القروض

10202111105323792800850

الامن العام : ضبط سائق تكسي غير مرخص في عمان

w

قطعان الخنازير تؤرق سكان لواء بني كنانة

6202219205851564837759

يوم حقلي في الرمثا حول زراعة الخضار المتحملة للجفاف

أخبار متعلقة
6202220172542146566753

افتتاح معرض فني بعنوان إربد مدينة الإنسان في بيت عرار الثقافي

1

تخريج الفوج التاسع والخمسين من كلية الأمير فيصل بن الحسين الفنية

6202221172653885075688

محاضرة بالزرقاء عن الإسعافات الأولية لربات البيوت

d

محاضرة بدائرة الآثار حول مخاطر الواسطة والمحسوبية

5202214183711133935832

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي آل البيت والعين الإماراتية

420222813352490830320

مناظرة حول قانون الأحزاب والانتخابات في مادبا