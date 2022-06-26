الحصن الجامعية تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

الوكيل الاخباري - بحث عميد كلية الحصن الجامعية الدكتور كامل الزبون والملحق الثقافي الماليزي الدكتور رضوان عبد الرشيد، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين في مجالات الأبحاث العلمية واستقطاب الطلبة .



وعرض الزبون، خلال اللقاء، لنشأة كلية الحصن التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وما شهدته برامجها وتخصصاتها التعليمية من تطورات على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا والمشاريع البحثية.

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