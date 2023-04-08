الحصول على اعتراف لاعتماد كليات الطب في الجامعات السورية والفلسطين

الوكيل الإخباري - حصلت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بصفتها جهة مرخصة ومعتمدة دولياً من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) على الموافقة لاعتماد كليات الطب في الجامعات السورية، كما أنها كانت قد حصلت قبل عدة شهور على هذه الموافقة لاعتماد كليات الطب في الجامعات الفلسطينية.

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وقال رئيس الهيئة ظافر الصرايرة، إنه بموجب هذه الموافقة ستقوم الهيئة بالإجراءات اللازمة لاعتماد كليات الطب في الجمهورية العربية السورية اعتماداً دولياً بحيث يصبح خريجوها معتمدين في دول العالم، ومؤهلين بكفاءة عالية الأمر الذي يمكنهم من استكمال دراستهم العليا والاختصاص العالي والتقدم للحصول على فرص عمل إقليمية ودولية.

وأشار الصرايرة إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود الكوادر المختصة والمكلفة في هيئة الاعتماد الذين عملوا على توفير المتطلبات الأساسية واللازمة للعمل على صياغة وتأسيس معايير الجودة العالمية لمؤسسات التعليم العالي بشكل عام وكليات الطب بشكل خاص.



يذكر أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كانت قد حصلت على الاعتراف من الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) لاعتماد الكليات الطبية في الأردن والمنطقة في عام 2021، وذلك بعد أن قامت بتطوير وتحديث معايير اعتماد وضمان جودة الكليات الطبية لديها لتتناسب مع التطورات الحاصلة في الحقل الطبي ولتنسجم مع متطلبات ومعايير الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME).



وذلك يتيح لها التواصل مع بقية كليات الطب في العالم وتبادل المعلومات والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة الطبية المختلفة والحصول على فرصة اعتماد كليات الطب الأردنية والإقليمية والاستفادة من منهجيات (WFME) في الاعتماد وضمان الجودة بالإضافة إلى الحصول على التغذية الراجعة حول منهجية الهيئة في الاعتماد وضمان الجودة من جهة عالمية مشهورة ومتخصصة في اعتماد وجودة التعليم الطبي، حيث يحقق الحصول على هذا الاعتراف نقلة نوعية في مستوى خريجي كليات الطب والاعتراف بخريجي المؤسسات الطبية المعتمدة من الهيئة خارجياً سواءً عند استكمال دراستهم العليا والاختصاص العالي أو التقدم للحصول على فرص عمل اقليمية ودولية، وتعد حالة الاعتراف التي تمنحها الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) مقياساً لجودة التعليم الطبي في الكليات المعتمدة، وتتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.



وتعتبر الفدرالية الدولية للتعليم الطبي (WFME) من أهم الجهات الرسمية لاعتماد مؤسسات التعليم العالي الطبية في العالم، حيث صدر قراراً عن هيئة التعليم الأميركية للاعتراف بخريجي الطب الأجانب (ECFMG) يتضمن عدم الاعتراف بأي خريج من مؤسسات التعليم الطبية بحلول العام 2024 إذا لم تكن هذه المؤسسات معتمدة من قبل (WFME) أو من جهة مرخصة من قبل (WFME) لاعتماد هذه المؤسسات الطبية.



