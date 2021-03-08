الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة

الوكيل الإخباري - باتت الإجراءات الصارمة ، تسيطر على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، وتم الحديث عن "الحظر الذكي" لمدة أسبوعين مع السماح للمحال التجارية بالقيام ببيع السلع للمواطنين، ومدى إمكانية تنفيذه في المملكة، حيث ما زال في قائمة التوصيات.

اضافة اعلان

ومفهوم "الحظر الذكي" ، كان قد أثار الجدل العام الماضي ، والذي يعني زيادة فرض القيود على بعض القطاعات بحسب الوضع الوبائي دون غيرها لتقليل زيادة تفشي فيروس كورونا .

وكان مسؤول في وزارة الصحة ، لفت سابقا أن الحظر الذكي فيما لو تم تطبيقه يعتبر بديلاً عن الحظر الشامل، ويخفف أي نتائج سلبية وأضرار قد تلحق بالإقتصاد، وشدّد على أن الفكرة الرئيسية منه تتمحور حول عدم المساس بحاجيات مواطنين ملتزمين بالقانون ووسائل الصحة والسلامة العامة .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





