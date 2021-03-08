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الإثنين، 08-03-2021 02:36 م

قيود على بعض القطاعات

الحظر الذكي على طاولة توصيات لجنة الأوبئة

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أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - باتت الإجراءات الصارمة ، تسيطر على اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، وتم الحديث عن "الحظر الذكي" لمدة أسبوعين مع السماح للمحال التجارية بالقيام ببيع السلع للمواطنين، ومدى إمكانية تنفيذه في المملكة، حيث ما زال في قائمة التوصيات.

 

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ومفهوم "الحظر الذكي" ، كان قد أثار الجدل العام الماضي ، والذي يعني زيادة فرض القيود على بعض القطاعات بحسب الوضع الوبائي دون غيرها لتقليل زيادة تفشي فيروس كورونا .

 

وكان مسؤول في وزارة الصحة ، لفت سابقا أن الحظر الذكي فيما لو تم تطبيقه يعتبر بديلاً عن الحظر الشامل، ويخفف أي نتائج سلبية وأضرار قد تلحق بالإقتصاد، وشدّد على أن الفكرة الرئيسية منه تتمحور حول عدم المساس بحاجيات مواطنين ملتزمين بالقانون ووسائل الصحة والسلامة العامة . 

 

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