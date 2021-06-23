الحظر الشامل الجمعة تخوف شعبي يسيطر على الأردنيين

الوكيل الإخباري - بدا التخوّف الأردني يسيّطر على كثير من الأردنيين ، بعد تصريحات وزير الصحة، فراس الهواري، أمس الثلاثاء، بشأن رصد (170 ) إصابة بفيروس المتحور الهندي "دلتا" في المملكة .

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وأصبح التخوف فيما يتعّلق بالعودة إلى الحظر الشامل يوم الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي ، سيدا الموقف في الوقت الراهن ، بالرغم من استقرار الوضع الوبائي خلال الأسابيع الماضية.

تصريح الهواري ، جاء في ظلّ عدم التزام الكثيرين بأوامر الدفاع المتمثلة بارتداء الكمامات ، واستخدام المعقمات ،والعمل بالتباعد الجسدي ، داعيا الأردنيين لأخذ الأمر على محمل الجد ، تحسّبا من انتكاسات في الوضع الوبائي والعودة إلى المربع الأول.

وقد حذّرت وزارة الصحة الأردنيين ، وما زالت بشأن موجة كورونا الثالثة ، معلنة في الوقت ذاته أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا شأنه التخفيف من وطأة الوباء.