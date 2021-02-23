الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

الوكيل الإخباري - بات التخوف الشعبي من إعلان الحكومة لقرارات حكومية صارمة سيّد الموقف ، خلال الفترة الراهنة ، على وقع الاستياء العام ، الذي أضحى يسيطر على الأردنيين ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.
وعبّر أردنيون عن استيائهم حيال ما يتم تداوله خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة ، والحظر في شهر رمضان المبارك ، الأمر الذي زاد من وتيرة التشاؤم حيال ذلك، وهذا ما ظهر خلال رصد "الوكيل الإخباري" لتلك المواقع .
الحكومة ما زالت تبحث العديد من التوصيات ، وباتت القرارات بين مدّ وجزر ، وبين التوافق وعكسه خلال اجتماع الجهات المعنية ، وستحسم الساعات القادمة ما آلت إليه المشاورات الحكومية ، أمام ارتفاع حاد من الإصابات بالفيروس.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة