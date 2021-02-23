الثلاثاء 23-02-2021
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 23-02-2021 01:31 م

التوصيات بين مدّ وجزر

الحظر الشامل الجمعة يسيطر على مواقع التواصل

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - بات التخوف الشعبي من إعلان الحكومة لقرارات حكومية صارمة سيّد الموقف ، خلال الفترة الراهنة ، على وقع الاستياء العام ، الذي أضحى يسيطر على الأردنيين ، نتيجة لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

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وعبّر أردنيون عن استيائهم حيال ما يتم تداوله خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بشأن الحظر الشامل يوم الجمعة ، والحظر في شهر رمضان المبارك ، الأمر الذي زاد من وتيرة التشاؤم حيال ذلك، وهذا ما ظهر خلال رصد "الوكيل الإخباري" لتلك المواقع .

 

الحكومة ما زالت تبحث العديد من التوصيات ، وباتت القرارات بين مدّ وجزر ، وبين التوافق وعكسه خلال اجتماع الجهات المعنية ، وستحسم الساعات القادمة ما آلت إليه المشاورات الحكومية ، أمام ارتفاع حاد من الإصابات بالفيروس.

 

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