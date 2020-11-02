الإثنين 02-11-2020
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الإثنين، 02-11-2020 04:45 م

الحظر الشامل بالاردن .. الاربعاء ام الخميس ؟

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية، و الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ"الوكالة" موسى المعايطة أن بداية وقت الحظر الشامل سيتخذ بناءاً على توصيات الهيئة المستقلة للانتخاب بالموعد المتوقع لظهور النتائج.  
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و أضاف المعايطة لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة و الهيئة سيخرجان لتوضيح هذه التفاصيل قبل موعد الانتخابات، و سيتم شرح "متى سيبدأ الحظر" ، و سيحدد بوقتها، و ربما الأقرب مساء الأربعاء، أي بمعنى أن الحظر الشامل سيكون فعلياً من الخميس حتى السبت. 

وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة أمس فرض حظر تجول شامل في المملكة بعد ساعة من صدور نتائج الانتخابات . 

 




 

 


 

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