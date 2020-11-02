الحظر الشامل بالاردن .. الاربعاء ام الخميس ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
أكد وزير الشؤون السياسية و البرلمانية، و الناطق الرسمي باسم الحكومة بـ"الوكالة" موسى المعايطة أن بداية وقت الحظر الشامل سيتخذ بناءاً على توصيات الهيئة المستقلة للانتخاب بالموعد المتوقع لظهور النتائج. اضافة اعلان
و أضاف المعايطة لموقع الوكيل الاخباري ان الحكومة و الهيئة سيخرجان لتوضيح هذه التفاصيل قبل موعد الانتخابات، و سيتم شرح "متى سيبدأ الحظر" ، و سيحدد بوقتها، و ربما الأقرب مساء الأربعاء، أي بمعنى أن الحظر الشامل سيكون فعلياً من الخميس حتى السبت.
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة أمس فرض حظر تجول شامل في المملكة بعد ساعة من صدور نتائج الانتخابات .