الحظر الشامل رفع العنف الأسري في الأردن 33%

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي، إن وتيرة العنف الممارس ضد النساء حول العالم اشتدت منذ تفشي جائحة كورونا، وخلال هذه الفترة الاستثنائية ارتفعت معدلات العنف الأسري بسبب التعايش المشترك القسري والعزل الكامل مع المعنٍّف، إضافة إلى محدودية خدمات الحماية من العنف وصعوبة الوصول إليها وتلقيها بسبب قيود مفروضة على التنقل.

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وأضافت: "ارتفعت نسبة العنف الأسري خلال فترة الحظر بنسبة 33% مقارنة بمعدلاته في نفس الفترة من العام الماضي بحسب إدارة حماية الأسرة، كما بلغ عدد حالات العنف الأسري التي تعاملت معها مكاتب الخدمة الاجتماعية في الإدارة 1685 حالة خلال أشهر آذار/ مارس ونيسان/ ابريل وأيار/ مايو من العام الحالي".



وبحسب المجلس الأعلى للسكان، أجمعت غالبية المشاركين والمشاركات 69% الذين شملهم تقرير التقييم السريع لقياس تأثير جائحة فيروس كورونا على أن العنف المبني على النوع الاجتماعي قد ازداد منذ بداية الجائحة.



