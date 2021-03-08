الحظر الشامل ليومين متتاليين مستبعد حاليا

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين، الاثنين، إن حظر التجول الشامل لمدة يومين متتاليين مستبعد حاليا، في ظل وجود انتشار مجتمعي لفيروس كورونا المستجد.



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وقد ألمح الوزير دودين إلى ما يتم تداوله بشأن الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت ، الأمر الذي حدا به للحديث عنه ، خلال تصريحات صحافية اليوم .

وتداول أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بشأن احتمالية فرض حظر شامل ليومي الجمعة والسبت، خلال الساعات الماضية .

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