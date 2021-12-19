الحكم على المتهمين بقضية مصنع المخدرات الاثنين

الوكيل الإخباري - تُصدر محكمة أمن الدولة، غدا الاثنين، الحكم في قضية "أكبر مصنع للمخدرات" ضُبط في منطقة المقابلين.



وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين منهم من يحمل جنسيات غير أردنية في يناير/كانون الثاني 2018.

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وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة "حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين".



كما أسندت تهم "صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين".