الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 12:28 م

الحكم على المتهمين بقضية مصنع المخدرات الاثنين

620212393320162622308


الوكيل الإخباري - تُصدر محكمة أمن الدولة، غدا الاثنين، الحكم في قضية "أكبر مصنع للمخدرات" ضُبط في منطقة المقابلين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عدد من المتهمين منهم من يحمل جنسيات غير أردنية في يناير/كانون الثاني 2018.

اضافة اعلان


وأسندت محكمة أمن الدولة، لـ 21 متهما من بينهم 5 ما زالوا فارين من وجه العدالة "حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين".


كما أسندت تهم "صناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الإنتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8882

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

12202115163428252562356

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

M63A9029

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

0L5A2054

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

imgid427861

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

أخبار متعلقة
262468331_261396046022108_6786817760339841838_n

الحكومة تنشر تفاصيل أمر الدفاع 35 للتعامل مع الحالة الوبائية - صور

520213115433564735550

توجه للإعلان عن تثبيت أسعار المحروقات الشهر القادم

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

194758

الحكومة تعتزم اقتراض 7 مليار و569 مليون دينار في موازنة العام المقبل

1545299659910

الحكومة تجني 26 مليون دينار من رسم التلفزيون المدرج على فاتورة الكهرباء