الأحد 12-09-2021
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الأحد، 12-09-2021 11:28 ص

الحكم على موظف حكومة بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار

محكمة


الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئات القضائية المختصة بقضايا الفساد الجنائية، أحكاما بالسجن والإدانة بحق موظفين حكوميين اتهموا بالاختلاس والإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

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وقالت الهيئات، الأحد، إنّ الهيئات اصدرت احكاما بـ 11 قضية خلال حزيران/يونيو - تموز/يوليو الماضيين.


وأشارت، إلى أنها وضعت موظفا عاما بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه قيمة ما قام باختلاسه من المال والذي وصل إلى أكثر من مليون دولار.


ولفتت، إلى أنها وضعت موظفا حكوميا بالسجن لمدة 3 أشهر بسبب تهاونه في واجبات الوظيفة العامة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.


 




 

 


 

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