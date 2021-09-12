الحكم على موظف حكومة بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه أكثر من مليون دولار

الوكيل الإخباري - أصدرت الهيئات القضائية المختصة بقضايا الفساد الجنائية، أحكاما بالسجن والإدانة بحق موظفين حكوميين اتهموا بالاختلاس والإهمال بواجبات الوظيفة العامة.

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وقالت الهيئات، الأحد، إنّ الهيئات اصدرت احكاما بـ 11 قضية خلال حزيران/يونيو - تموز/يوليو الماضيين.



وأشارت، إلى أنها وضعت موظفا عاما بالاشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات وتغريمه قيمة ما قام باختلاسه من المال والذي وصل إلى أكثر من مليون دولار.



ولفتت، إلى أنها وضعت موظفا حكوميا بالسجن لمدة 3 أشهر بسبب تهاونه في واجبات الوظيفة العامة مع وقوع ضرر بمصالح الدولة.