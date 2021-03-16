الحكم في قضية فتى الزرقاء غدا

الوكيل الإخباري - تصدر محكمة امن الدولة، الاربعاء، خلال جلسة علنية حكمها في قضية "فتى الزرقاء".

اضافة اعلان



ويواجه المتهمون الـ 17 تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي الإرهاب والتَّسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام.

وستعقد الجلسة برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.



وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تمَّ العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزَّرقاء.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



