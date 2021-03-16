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الثلاثاء، 16-03-2021 02:14 م

تسع تهم

الحكم في قضية فتى الزرقاء غدا

قص
الفتى صالح - أرشيفية


الوكيل الإخباري - تصدر محكمة امن الدولة، الاربعاء، خلال جلسة علنية حكمها في قضية "فتى الزرقاء".

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ويواجه المتهمون الـ 17 تسع تهم أسندتها المحكمة إليهم، وهي الإرهاب والتَّسبب بعاهة دائمة والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، وتشكيل عصابة أشرار، ومقاومة رجال الأمن العام.
وستعقد الجلسة برئاسة رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد.


وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تمَّ العثور على طفل مبتور اليدين، ومفقوءة إحدى عينيه، في منطقة خالية من السكان شرق محافظة الزَّرقاء.

 

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