الحكومة: أسعار الدواجن في الأردن الأقل في العالم ونواجه الغلاء بـ 20 عين حمراء

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن أسعار الدواجن في الأردن الأقل على مستوى العالم.

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وقال الشمالي خلال استضافته في برنامج ستون دقيقة الذي يبثه التلفزيون الأردني، الجمعة، "اتحدى أي شخص يطلع أي رقم يباع فيه الدجاج الطازج او المجمد بسعر أقل من الأردن" ونواجه غلاء الاسعار "بـ 20 عين حمراء".



وأوضح أن أسعار الدواجن كانت قبل رمضان أكثر من دينارين وكانت تصل إلى دينارين و20 قرشا، وتم تحديد أسعارها بدينارين لخصوصية شهر رمضان، وبعد ذلك من الطبيعي أن تعود الأسعار إلى طبيعتها.



وعن أسعار الخبز قال الشمالي إن كلفة سعر كيلو الخبز حاليا بلغ 55 قرشا بسبب ارتفاع أسعار القمح، إلا أن الحكومة تتحمل الفارق.



وأشار إلى أن سعر القمح عندما سعر في موازنة 2022 كان بين 230 و260 دولارا، لكن الأردن اشترى القمح الاسبوع الماضي بـ 499.9 دولارا، ما يعني أن كلفة كيلو الخبز الآن أكثر من 55 قرشا.



