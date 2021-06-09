الأربعاء 09-06-2021
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الأربعاء، 09-06-2021 05:13 م

الحكومة : إجراءات تخفيفية لتحفيز القطاع السياحي

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية



 الوكيل الاخباري  - أكد وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز أن الوزارة تقوم بعمل تعاوني وتشاركي مع القطاع الخاص من خلال عدة برامج جرى العمل بها، من أهمها برنامج "أردننا جنة"، وهو برنامج تحفيزي لقطاع السياحة الداخلية يجري التعاون فيه مع مراكز السياحة لانعاش القطاع السياحي وتوفير فرص عمل للمواطن.
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وأشار في لقائه مع لجنة السياحة بمجلس الأعيان، الأربعاء، إلى تسهيل وتخفيف الإجراءات والقوانين الحكومية لجذب المشاريع السياحية، لافتا إلى تخفيف الضريبة في جميع القطاعات السياحية لتحفيز القطاع السياحي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 




 

 


 

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