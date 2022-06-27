الحكومة: إجراءات لتصويب 12 استيضاحاً رصدت خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري - عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى ديوان المحاسبة اجتماعاً، اليوم الاثنين، برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، وبحضور أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي، وأمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي.

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وناقش الفريق خلال الاجتماع الاستيضاحات التي تمَّ رصدها خلال شهر أيَّار الماضي، والتي بلغ عددها، بحسب الجازي، (12) استيضاحاً، تمَّ اتِّخاذ جميع الإجراءات اللَّازمة لتصويبها.



ولفت الجازي إلى أنَّ الاستيضاحات المرصودة لم تستدعِ إحالة أيٍّ منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة الفساد أو إلى القضاء، مؤكِّداً أنَّ غالبيَّة الاستيضاحات تضمَّنت مخالفات ماليَّة وإداريَّة وفنيَّة.



وكشف أنَّ بعض الاستيضاحات تضمَّنت صرف نفقات ومكافآت وحوافز بشكل مخالف، والتَّغاضي عن تحصيل مستحقَّات لصالح الخزينة، وعدم تطابق الأرصدة الدَّفتريَّة مع المبالغ المتوافرة بشكل فعلي، بالإضافة إلى تجاوزات إداريَّة تتعلَّق بشؤون الموظَّفين.



كما بيَّن الجازي وجود استيضاح يتعلَّق بالتَّغاضي عن اعتداء على قطعة أرض تابعة لسلطة وادي الأردن وقد تمَّ اتِّخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة الاعتداء، بالإضافة إلى استيضاحات تتعلَّق بإحالة واستلام عطاءات رغم وجود مخالفات فنيَّة من قبيل التأخُّر في مواعيد تسليمها أو مخالفتها للمواصفات، إلى جانب مخالفات أخرى كعدم استغلال بلديَّات لعقارات مملوكة لصالحها، ووجود مشاريع استثماريَّة وأنشطة تتعرَّض لخسائر تراكميَّة.

