السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

العثور على شاب متوفياً داخل مركبة في مدينة الرمثا

مركبة مسرعة تطلق النار على برج عسكري يتبع للاحتلال الإسرائيلي قرب نابلس

الآلاف يتصدون للمستوطنين في برقة و”فتح” تعلن النفير العام في نابلس

الحكومة : إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة

مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف ميليشيا الحوثي مدينة جازان

عقل لـ الوكيل : منخفض جوي نهاية الأسبوع وهذه فرص تساقط الثلوج

فرنسا تسجل أكثر من 104 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ بدء الجائحة

التحالف العربي: ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية في صنعاء ردا على استهداف السعودية

العراق.. تعيين محافظ جديد لذي قار

السبت، 25-12-2021 10:19 م

الحكومة : إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة

12202120111146163335707


الوكيل الاخباري - بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 210 آلاف شخص من أصل 3 ملايين مؤهلين ليتلقوا هذه الجرعة في الأردن، وفق ما أفاد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي السبت.

وأوضح البلبيسي : "كل المعلومات تدل على أن الجرعتين يمكن أن تعطينا من 35% إلى 40% وقاية من المتحور أوميكرون بينما الجرعة الثالثة تعطينا أكثر من 80% حماية، لذلك قصرنا الفترة بين الجرعة الثانية والثالثة ونحن من أوائل الدول الذي قمنا بذلك" ، بحسب تلفزيون المملكة.

وتحدث البلبيسي عن إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة (الثالثة).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_91842

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

122021418553957268124

مجمع اللغة العربية يعقد مؤتمره السنوي الاثنين المقبل

42021311411113407904

بلاغ مرتقب لتمديد عمل برامج الضمان الاجتماعي.. تفاصيل مهمة

11202130202250806709810

محافظ العاصمة: 30 فريقا سيتوزعون في أماكن الحفلات للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة

122021912823996836091

السلط الأعلى هطولاً ومناطق لم تشهد الأمطار.. الأرصاد تكشف كميات الهطول الأخيرة

3202023112617322562107

الصحة : إذا زادت إصابات أوميكرون لن نستطيع الاستمرار بالحجر المؤسسي

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

البلبيسي يكشف عن قرارات حكومية جديدة للتعامل مع جائحة كورونا

1220213193050442016871

توصية من لجنة الأوبئة لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

طلبة مع لوغو

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

الصحة

تلقي أكثر من 8 ملايين جرعة لقاح كورونا في الأردن

العمالة

الداخلية: إبعاد العاملين الوافدين غير متلقي اللقاح منتصف الشهر الحالي

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تدعو طلبة المدارس لتلقي لقاح كورونا