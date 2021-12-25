الحكومة : إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة

الوكيل الاخباري - بلغ عدد متلقي الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 210 آلاف شخص من أصل 3 ملايين مؤهلين ليتلقوا هذه الجرعة في الأردن، وفق ما أفاد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي السبت.



وأوضح البلبيسي : "كل المعلومات تدل على أن الجرعتين يمكن أن تعطينا من 35% إلى 40% وقاية من المتحور أوميكرون بينما الجرعة الثالثة تعطينا أكثر من 80% حماية، لذلك قصرنا الفترة بين الجرعة الثانية والثالثة ونحن من أوائل الدول الذي قمنا بذلك" ، بحسب تلفزيون المملكة.



وتحدث البلبيسي عن إجراءات للتشجيع على تلقي الجرعة المعززة (الثالثة).

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