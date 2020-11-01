الحكومة: إجراءات للحد من انتشار كورونا بالأردن

الوكيل الإخباري - كشف مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، عن دراسة بعض الاجراءات التي من شأنها الحد من الارتفاع المستمر بأعداد اصابات كورونا في الأردن.

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وأضاف شركس، في تصريحات صحفية، إنه من الممكن التوصية قريباً بهذه الاجراءات، لوزير الصحة والجهات المعنية لاتخاذ قرار بشأنها.



ولم يتحدث شركس عن تفاصيل هذه الاجراءات فيما اذا كانت قد تتضمن فرض الحظر الشامل لفترة طويلة أم لا.



من ناحية أخرى، قال شركس، إنه لا يوجد شيء اسمه "فحص ايجابي ضعيف".



وأوضح إنه من المتوقع صدور تعميم على كافة مختبرات المملكة العامة والخاصة، باعتماد نتيجتين لفحص كورونا، إما ايجابية أو سلبية.



وأكد أن المواطنين لمسوا خلال الفترة القليلة الماضية سرعة ظهور نتيجة الفحوصات، بعد اعتماد نظام إلكتروني لإبلاغ الأشخاص الذين يخضعون للفحص خلال 24 ساعة الى 48 ساعة.



وأِشار إلى أنه تم التوصل لمرحلة متقدمة جدا من آلية اعلان اعداد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء في منازلهم من كورونا.



