الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية للوكيل : بحث دعم الخبز للعائلات التي لم تحصل عليه

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

مطالبات شعبيــة بالحظــر الشامل

التعليم العالي تعلن نتائج ترشيح الدورة الخامسة للمنح الخارجية

إجراءات للحد من انتشار كورونا في إربد

إجراءات عند ظهور حالة كورونا في القطاع العام والخاص

الدفاع المدني يحذر سائقي المركبات من خطر الانزلاق

أسعار الذهب الأحد 1/11/2020




الأحد، 01-11-2020 11:37 ص

الحكومة: إجراءات للحد من انتشار كورونا بالأردن

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6


الوكيل الإخباري - كشف مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية في وزارة الصحة، الدكتور غازي شركس، عن دراسة بعض الاجراءات التي من شأنها الحد من الارتفاع المستمر بأعداد اصابات كورونا في الأردن.

اضافة اعلان

وأضاف شركس، في تصريحات صحفية، إنه من الممكن التوصية قريباً بهذه الاجراءات، لوزير الصحة والجهات المعنية لاتخاذ قرار بشأنها.


ولم يتحدث شركس عن تفاصيل هذه الاجراءات فيما اذا كانت قد تتضمن فرض الحظر الشامل لفترة طويلة أم لا.


من ناحية أخرى، قال شركس، إنه لا يوجد شيء اسمه "فحص ايجابي ضعيف".


وأوضح إنه من المتوقع صدور تعميم على كافة مختبرات المملكة العامة والخاصة، باعتماد نتيجتين لفحص كورونا، إما ايجابية أو سلبية.


وأكد أن المواطنين لمسوا خلال الفترة القليلة الماضية سرعة ظهور نتيجة الفحوصات، بعد اعتماد نظام إلكتروني لإبلاغ الأشخاص الذين يخضعون للفحص خلال 24 ساعة الى 48 ساعة.


وأِشار إلى أنه تم التوصل لمرحلة متقدمة جدا من آلية اعلان اعداد الاشخاص الذين تماثلوا للشفاء في منازلهم من كورونا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11

إغلاق دائرة أراضي معان لظهور إصابات بكورونا

تعبيرية

إغلاق 4 محطات تحلية في الزرقاء

52020505435368760753

أمانة عمان تحذر التجار من السيول

slider1-1-400x245

بلدية اربد تباشر بمشروع توسعة شارع فوزي الملقي

25_data_entry

فرص عمل للخريجين بالقطاع الخاص

15

ربابعة: لا وفيات بكورونا بين ممرضي الأردن

أخبار متعلقة
739ba5ba-6c0b-4a8a-8fd4-7b24520515bc

تفاصيل تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: الأعراس وبيوت العزاء لا تزال موجودة

ee102393-94f3-4d13-81d0-79b0a5ba43f5

لجنة الأوبئة: سندخل بالأردن مرحلة مناعة القطيع

1020202225940541798627

9 وفيات بالفيروس في الأردن اليوم

1314

تسجيل إصابات بكورونا داخل غرف العزل بمستشفى الملك المؤسس

3202016172639548878738

الكشف عن سبب إصابة الممرضين في الأردن بكورونا